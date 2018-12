Leixões elimina Tondela nos penáltis

O Leixões garantiu esta terça-feira o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal, impondo-se ao Tondela no desempate por penáltis (4-2), depois de um 2-2 no final dos 90 minutos, resultado que não sofreu alterações no prolongamento.

Roniel (2' g.p.) colocou os leixonenses na frente, mas o Tondela respondeu por Delgado (20') e Tomané (25'), obrigando a formação da II Liga a recorrer ao banco para salvar a eliminatória.

O avançado brasileiro Pedro Henrique surgiu após ausência prolongada, por lesão, para igualar o encontro (79'), forçando o prolongamento e o desempate com recurso a grandes penalidades, com o Leixões a garantir a qualificação.

