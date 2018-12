José Mourinho despedido do Manchester United

José Mourinho foi despedido do Manchester United, informou o clube inglês em comunicado. O treinador português deixa os red devils com "efeitos imediatos", diz o Manchester United, que irá apresentar um treinador interino até ao final desta temporada.

Em Inglaterra, Mourinho estava a cumprir a terceira época no Manchester United. Até ao momento, o conjunto de Old Trafford está em sexto lugar na liga inglesa e nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Na Taça da Liga ficou-se pela terceira ronda depois de ser eliminado pelo Derby County, do segundo escalão, em Setembro, após derrota por grandes penalidades. Continua na Taça de Inglaterra, também na terceira eliminatória, onde vai receber o Reading no dia 5 de Janeiro. Ao todo, orientou 93 jogos oficiais, ganhou 50, empatou 26 e perdeu 17. Com Mourinho, o Manchester United marcou 151 golos e sofreu 96.

O treinador de 55 anos admitiu este domingo, depois da derrota do Manchester United frente ao Liverpool, que não iria chegar ao topo do campeonato. O novo objectivo seria alcançar o quarto lugar, posto que ainda daria acesso à Champions na próxima temporada. O United é sexto classificado na Premier League, tem 26 pontos e está a 19 pontos do primeiro lugar, precisamente ocupado pela equipa orientada por Jürgen Klopp.

Ainda no comunicado, o Manchester United agradece a José Mourinho todo o trabalho feito ao serviço do clube inglês. Na primeira época em Old Trafford conquistou a Supertaça, a Taça da Liga e a Liga Europa.

Nos últimos meses, a imprensa inglesa já estava a indicar que a saída de José Mourinho estava iminente. O jornal The Guardian explica que a relação do treinador português com o vice-director do Manchester United, Ed Woodward, tinha deixado de ser saudável este verão. Em causa está a não contratação de um defesa apontado pelo Special One porque não iria acrescentar qualidade à equipa, argumentou a direcção do clube.

Indemnização milionária

O Manchester United e José Mourinho tinham uma ligação contratual até à época 2019/20, com mais uma de opção. Ainda não são conhecidos os moldes do desvinculo, mas caso não tenha existido acordo o clube inglês terá de indemnizar o português - diz a imprensa britânica - em 24 milhões de libras (aproximadamente 26,7 milhões de euros).

José Mourinho estava a cumprir a décima temporada em Inglaterra. Entre 2004 e 2008 esteve no Chelsea. Depois de passar pelo Inter de Milão e Real Madrid, regressou ao clube londrino em 2013, onde ficou até Dezembro de 2015. No Verão de 2016 chegou ao Manchester United que joga o próximo compromisso do campeonato no País de Gales, este sábado, frente ao Cardiff.

Michael Carrick, jogador até à última temporada e treinador adjunto convidado por José Mourinho, é apontado como o técnico interino, diz a Sky Sports.

