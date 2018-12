Casca de banana vale suspensão de quatro anos a adepto do Tottenham

O adepto inglês que atirou uma casca de banana na direcção de Aubameyang, num jogo entre o Tottenham e Arsenal, foi banido de entrar em estádios de futebol durante um período de quatro anos. A decisão foi conhecida esta terça-feira.

A investigação concluiu que houve motivação racial para o gesto do adepto do Tottenham. Para além da suspensão, o prevaricador foi obrigado ao pagamento de 700 euros, valor que inclui multas e custos judiciais.

“Pensamos que foi um gesto deliberado, atirar uma banana depois de um jogador negro ter marcado o golo. O elemento racial esteve presente”, explicou o magistrado Mervyn Mandell.

O incidente remonta ao dia 2 de Dezembro, na vitória do Arsenal sobre o Tottenham, por 4-2. O internacional gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, avançado do Arsenal, inaugurou o marcador frente aos maiores rivais, através da conversão de uma grande penalidade. Enquanto festejava um golo com os colegas de equipa perto do sector onde estavam situados os adeptos rivais, uma casca de banana voou da bancada e caiu no relvado.

Rapidamente localizado pelo sistema de videovigilância do estádio do Arsenal, o prevaricador foi detido no final da partida pela Polícia Metropolitana londrina. Em comunicado citado pelo The Guardian, o Tottenham repudiou o incidente, garantindo que o adepto seria banido de futuros encontros da equipa londrina: “Comportamentos como estes são completamente inaceitáveis e o adepto em questão será banido”.

O palpite dos “spurs” revelou-se meio certo, com o adepto a ser banido de não apenas os jogos do Tottenham mas de todos os recintos desportivos da Premier League durante um período de quatro anos. O emblema londrino, porém, decidiu ter mão pesada com o adepto, banindo-o de partidas do clube para toda a vida.

