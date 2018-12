Benfica não vai a Montalegre para festejar, garante Rui Vitória

O treinador do Benfica, Rui Vitória, assegurou esta terça-feira que o jogo frente ao Montalegre, dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, é para vencer e garantiu que os "encarnados" não vão a nenhuma festa.

"É um enorme prazer quando o Benfica vai a essas zonas, mas, que fique bem claro, não vamos para festa nenhuma. Vamos para ganhar o jogo e avançar nesta eliminatória. Gostamos da festa mas vamos lá para ganhar", garantiu o treinador das "águias".

Na conferência de imprensa de antevisão da partida em Trás-os-Montes, Rui Vitória foi questionado sobre a forma como preparou o encontro, esclarecendo que não mudou a forma de treinar por ser um adversário do terceiro escalão.

"Preparo da mesma maneira. Nem ficava bem comigo próprio se não o fizesse. Os jogos têm de ser vistos da mesma forma e levou a mesma preparação. A única diferença é que jogámos no domingo e agora jogamos na quarta-feira", frisou.

A viver uma série positiva de resultados, com cinco triunfos consecutivos em todas as competições, Vitória não se livrou da questão sobre as críticas do passado recente, lembrado a reacção dos adeptos no final do encontro com o Marítimo, para a 13.ª jornada da I Liga, que o Benfica venceu por 0-1.

"As críticas? Saímos debaixo de aplausos e com uma relação muito forte entre nós e a bancada [na Madeira]. Estamos numa fase de retoma, que incide nos índices de confiança que temos vindo a conseguir", argumentou.

Houve ainda tempo para Rui Vitória abordar o sorteio dos 16 avos-de-final da Liga Europa, fase na qual o Benfica vai encontrar os turcos do Galatasaray. "Ainda falta muito jogo. É um adversário que já conhecemos e teremos tempo para nos debruçarmos sobre ele. É uma eliminatória que vai estar em aberto e vamos ter tempo para analisar com pormenor", afirmou.

O despedimento de José Mourinho do comando técnico dos ingleses do Manchester United mereceu também um comentário solidário do treinador do Benfica: "Tem sido o melhor ao longo dos tempos e não é por sair que deixa de ser. É o melhor elogio que lhe posso fazer".

