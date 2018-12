Egipto: descoberto túmulo com mais de quatro mil anos

É uma "descoberta única nas últimas décadas", descreveu Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo das Antiguidades, à agência Reuters. O achado foi revelado na passada quinta-feira, mas só foi apresentado aos jornalistas no sábado.

O túmulo, com mais de 4400 anos, situado na necrópole de Sacará, uma antiga cidade localizada no sul do Cairo, foi encontrado durante uma missão arqueológica no Egipto.

Os arqueólogos deparam-se com um túmulo extremamente bem conservado, decorado com hieróglifos e com cerca de 45 estátuas. Encontrar um jazigo nestas condições é raro, porque os assaltos são frequentes. As cores dos hieróglifos e das estátuas dos faraós também estão em excelente estado, o que voltou a surpreender os arqueólogos.

Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo das Antiguidades disse à agência Reuters que a descoberta está datada do reinado de Neferirkare Kakai, o terceiro rei da quinta dinastia do antigo Egito.

As escavações recomeçam em Janeiro, já que o túmulo ainda não foi totalmente desenterrado -- há mais quatro câmaras por estudar. As autoridades esperam, por isso, encontrar mais objectos.