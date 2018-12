Google investe mil milhões de dólares em novo campus em Nova Iorque

O Google anunciou esta segunda-feira que vai expandir a sua presença em Nova Iorque com a construção de um novo campus na zona da West Village, em Manhattan. O investimento de mil milhões de dólares (cerca de 880 milhões de euros) vai permitir à empresa duplicar o seu número de trabalhadores naquela cidade, dos actuais 7 mil para 14 mil trabalhadores durante a próxima década.

O campus, apelidado de "Google Hudson Square", terá cerca de 157 mil metros quadrados e vai centrar-se no edifício do antigo St. John’s Terminal, na Washington Street, ocupando também dois edifícios próximos, na Hudson Street.

"A cidade de Nova Iorque continua a ser uma fonte de talentos diversificados a nível internacional. Foi isso que trouxe o Google até à cidade em 2000 e é isso que nos mantém aqui. Esperamos começar a trabalhar nos dois prédios da Hudson Street até 2020, e depois na Washington Street em 2022", escreveu Ruth Porat, directora financeira da empresa, no blog do Google, esta segunda-feira.

O "Google Hudson Square" é já o segundo grande investimento da empresa em Manhattan em 2018. Em Março, o Google investiu 2,4 mil milhões de dólares (mais de 2,1 mil milhões de euros) na compra do edifício do Chelsea Market, onde já tinha escritórios. Em comunicado, a directora financeira também confirma que a empresa terá escritórios no Pier 57, na margem do rio Hudson.

Porat enquadra o investimento do Google em Nova Iorque na estratégia da empresa para diversificar a sua presença fora da baía de São Francisco, onde a companhia tem raízes. Nos últimos anos, o Google abriu novos escritórios e centros de dados em locais como Detroit (Michigan), Boulder (Colorado), Los Angeles, Tennessee e Alabama. "Mas à medida que continuamos a crescer por todo o país, esperamos poder chamar casa à cidade de Nova Iorque por muitos anos, uma vez que o 'Google Hudson Square' será a nossa principal localização em termos globais", afirma a responsável em comunicado.

O Google não é o único gigante tecnológico a diversificar a sua presença geográfica nos Estados Unidos e a deslocar o seu centro gravitacional para Leste, tanto pela procura de novos talentos, como para se aproximar dos centros de decisão política e económica. A Amazon anunciou em Novembro a construção de duas novas sedes na Costa Leste: nos arredores de Washington DC e em Long Island City, no bairro nova-iorquino de Queens, para onde pretende trazer 25 mil funcionários. A Apple, por seu turno, anunciou que vai investir mil milhões de dólares (881 milhões de euros) um novo campus em Austin, a maior cidade universitária do Texas.

