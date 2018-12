CDS-PP quer ouvir ministro e director despedido da CP

O CDS-PP quer ouvir “com urgência” no Parlamento o ministro das Infra-estruturas e Planeamento, Pedro Marques, e o director da CP, José Pontes Correia, que foi exonerado por discordar de uma decisão da administração daquela empresa sobre a manutenção de material circulante, como noticia esta segunda-feira o PÚBLICO. O PSD remete uma reacção ao caso para esta terça-feira no Parlamento.

Em causa está a decisão de prolongar o ciclo de manutenção dos rodados das automotoras de 1,7 milhões de quilómetros para dois milhões de quilómetros. José Pontes Correia, director de material, chamou a atenção para os riscos desta medida e acabou por ser exonerado.

PUB

“À luz do que foi dizendo o director da CP, o que diz a EMEF e o próprio concurso lançado pelo Governo, tudo aponta para que o director tenha razão e que o Governo, como de costume, varra o assunto para debaixo do tapete”, disse ao PÚBLICO o deputado do CDS Hélder Amaral.

PUB

O centrista refere que o CDS não quer ter “nenhuma atitude alarmista” e diz registar que a “administração não escondeu os problemas com o material circulante”, lembrando que as necessidades de renovação de material circulante já estavam identificadas pela administração anterior.

PUB

PUB