Lisboa vai ter um hostel em antiga estação dos CTT

A Clink Hostels adquiriu a antiga loja dos CTT na rua da Palma, em Lisboa, para criar uma unidade hoteleira. O edifício, com cerca de 4500 metros quadrados, situa-se nos lotes 236, 237 e 238 da rua da Palma, entre o Intendente e a praça Martim Moniz, e está encerrado desde Janeiro.

O serviço de Correios comunicou esta segunda-feira que assinou a escritura pública, celebrando a venda do imóvel por 10,3 milhões de euros (M€), ocorrida no dia 5 deste mês após uma promessa compra e venda rubricada no dia 5 de Maio deste ano.

O negócio “representará uma mais-valia contabilística antes de impostos de cerca de 8,5 M€, com um impacto fiscal de cerca de 1,1 M€”, dizem os CTT em comunicado. Este negócio foi intermediado consultora imobiliária Worx, diz o Eco.

A Clink Hostels é uma cadeia de hostels com edifícios no centro das cidades de Londres, Amsterdão e Dublin. A empresa turística sediada na Irlanda quer criar em Lisboa o "maior hostel do país", transformando “um antigo posto de correios num novo e divertido hostel” localizado a poucos minutos do Rossio.

No site oficial, a Clink diz que mal pode esperar por chegar à capital portuguesa com “ruas sinuosas repletas de história, um clima mediterrânico e pastelarias mundialmente famosas”, prometendo novidades em breve.

