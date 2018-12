Incêndio de grandes dimensões em zona de armazéns em Braga

Um incêndio de grandes dimensões está a lavrar numa zona de armazéns em Braga. O incêndio está a consumir um armazém de tintas na rua da Cidade do Porto, confirmou ao PÚBLICO fonte dos Bombeiros Sapadores de Braga. Diz ainda a mesma fonte que o incêndio encontra-se "confinado" a um só armazém, mas não está ainda controlado, uma vez que as chamas continuam a lavrar o espaço industrial.

Para já, não existe registo de feridos, mas os bombeiros não esclarecem se estaria alguém dentro do armazém da Robbialac.

De acordo com o site da Autoridade Nacional da Protecção Civil, no local estão 15 agentes a combater as chamas, auxiliados por quatro meios terrestres

O incêndio deflagrou às 7h26, indica a mesma fonte.

