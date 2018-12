"O que gostaria de mudar aqui?", pergunta a câmara de Lisboa

Até ao fim de Janeiro a câmara de Lisboa está a recolher opiniões sobre cinco locais da cidade que brevemente terão obras no âmbito do programa Uma Praça em Cada Bairro. “O que gostaria de mudar aqui?” é um inquérito online, disponível no site da autarquia, com perguntas sobre os largos de São Sebastião da Pedreira, do Rilvas, Rodrigues de Freitas e São Vicente e ainda sobre parte da Estrada da Luz.

O inquérito é curto e tem perguntas genéricas sobre a dimensão e conservação dos passeios, a quantidade e localização de passadeiras, o número de caixotes do lixo, a qualidade da limpeza urbana, a quantidade de bancos e de iluminação, a dimensão da ocupação automóvel. No fim há uma caixa para comentários livres.

Para além deste questionário, a câmara diz, em nota publicada no seu site, que estão ainda previstas “sessões presenciais para discussão de propostas mais concretas”, também até ao fim de Janeiro.

Neste momento, o Largo de São Sebastião é o único deste lote para o qual existe já uma fotomontagem de como poderá vir a ficar no fim da intervenção. Essa imagem mostra a criação de uma grande área pedonal e arborizada em frente às instalações do Exército, num local que é hoje usado sobretudo para estacionamento automóvel.

Foto Fotomontagem de como poderá ficar o Largo de São Sebastião da Pedreira, nas Avenidas Novas DR

Através do Uma Praça em Cada Bairro, a autarquia já fez obras em 17 locais da cidade (se incluirmos a intervenção do chamado “eixo central” entre o Marquês de Pombal e o Campo Pequeno). Para este mandato, o executivo tem a expectativa de reabilitar mais 28 praças e ruas. Recentemente foi apresentado o projecto para a Alameda do Beato, que deve arrancar a meio do próximo ano.

