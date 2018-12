No Ponto: rabanadas de Ponte da Barca

Doce de Natal por excelência, as rabanadas estão presentes de diferentes formas nas mesas dos portugueses desde há muitos séculos. O pão é embebido em leite (ou em vinho, também se admite), passa-se por ovo batido, e depois as possibilidades são várias: pode-se fritar, cozer em calda de açúcar, ou mesmo assar no forno.

A simplicidade das rabanadas, no uso que faz do pão, já vem da antiguidade romana e a eficácia da receita explica por que se espalhou pela Europa e se manteve nos nossos hábitos gastronómicos até hoje.

Neste Natal, quando estiver a fazer rabanadas, ou quando estiver a comê-las, lembre-se que está a repetir gestos que remontam a épocas que se perdem no horizonte do tempo. Tenha um Feliz Natal.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

