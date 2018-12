Turismo em Portugal valeu 26,7 mil milhões de euros em 2017

A dinâmica do turismo em Portugal tem permitido mais receitas e a criação de postos de trabalho, com os dados do INE divulgados esta segunda-feira a mostrarem que a procura turística (consumo por parte de estrangeiros e residentes) subiu para os 26,7 mil milhões de euros em 2017, mais 14,5% face a 2016, e passou a pesar 13,7% do PIB (1,2 pontos percentuais acima). Ao nível do valor acrescentado bruto (VAB) gerado pelo sector, este subiu 13,6% para os 12,6 mil milhões (equivalente a 7,5% do VAB nacional).

Na informação hoje apresentada pelo INE, referente à conta satélite do turismo, este são os únicos dados referentes a 2017. De resto, a informação mais pormenorizada reporta-se a 2016. Nesse ano, de acordo com o INE, o turismo receptor (não residentes) representou 63,1% do total, quando em 2015 esse peso era de 61,8%. Ou seja, o que os dados confirmam é que muito do crescimento do sector tem sido suportado pelos estrangeiros, com destaque para os sectores do alojamento (26,5% do total das despesas feitas pelos visitantes que pernoitam em Portugal) restauração e bebidas (26%), e transportes (20,6%).

Mais de 400 mil empregos

Em 2016, diz o INE, o emprego nas actividades mais ligadas directamente ao turismo atingiu os 416.817 postos de trabalho (aqui calculados enquanto equivalente a tempo completo, ou seja, dois empregos em part-time de 4 quatro horas dia, por exemplo, contarão como um emprego), uma subida de 4,8% face a 2015 (esse crescimento em Portugal foi de 2,1%).

Ao todo, o sector do Turismo já representa 9,4% do total do emprego em Portugal. Actualmente, o peso deverá ser superior, já que o ano de 2017 foi bastante positivo para o turismo.

