Crédito ao consumo disparou 15% em Outubro superando os 600 milhões

O crédito aos consumidores disparou 14,9% em Outubro face ao mês anterior, totalizando cerca de 639 milhões de euros, acima dos 556 milhões de euros registados em Setembro, revelam dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal. Face ao mesmo período do ano passado o crescimento foi 2,5%.

O crédito automóvel ascendeu a 262,4 milhões de euros, contra 225,6 milhões de euros. Os maiores crescimentos atingiram 26,8% na locação financeira nos usados e 21,1% nos novos. Os segmentos de crédito com reserva de propriedade (penhora do automóvel) novos e usados cresceram 15%. Face a Outubro de 2017 só se verificou um aumento, de 8,7%, no crédito automóvel de usados com reserva de propriedade.

Em forte crescimento esteve o crédito pessoal sem finalidade específica, lar e outras finalidades, que superou os 267 milhões de euros, um crescimento de 14,1% face ao mês anterior.

Ainda no crédito pessoal, os novos empréstimos para educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos ascendera a 10,5 milhões de euros. Este segmento, que em montante é o menor de todos, recuou 8,6% face ao mês anterior, mas cresceu 31,8% face ao mesmo mês de 2017.

O crédito assegurado via cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes e descoberto bancário totalizou 98,4 milhões, uma variação mensal de 16,4% e homóloga de 2,5%.

Há poucos dias, o Banco de Portugal anunciou dados sobre os novos contratos de crédito às famílias, que não incluem a totalidade do crédito concedido, nomeadamente o crédito de renovação automática.

