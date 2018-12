Varandas e o sucesso de Keizer: "Nem ele acreditava que ia correr assim"

Em maré alta, apenas com vitórias somadas desde que chegou a Alvalade, Marcel KeizerNem ele acreditava que ia correr assim é uma das figuras do momento no Sporting. Em entrevista ao canal do clube, com os 100 dias de presidência como mote, Frederico Varandas debruçou-se sobre a contratação do treinador holandês: "Nem ele acreditava que ia correr assim".

"Chegámos com ideias fixas e concretas do que queremos para o Sporting. Aposta de risco? Para 99% das pessoas. Para mim não teve nenhum risco. Assentou em vários factores: competência técnica, gestão do grupo e comunicação. Era a opção que me dava mais garantas. É um grande treinador, é um grande senhor. Falam bem dele e ele merece", anotou o presidente dos "leões", assumindo que tem sido uma entrada em cena surpreendente.

"Nem ele acreditava que ia correr assim. Não é fácil para quem não conhece a realidade do futebol português, sem ter feito pré-época. Disse-lhe para estar tranquilo que ia ter a melhor estrutura do seu lado. O sucesso vem muito disso. Quando ele der uma entrevista, jamais esquecerá esta equipa", acrescentou.

Frederico Varandas, que assumiu que "o futebol é paixão desde pequenino", afirmou que há muito que seguia Marcel Keizer. "Tínhamos pessoas em comum e, depois, senti Marcel Keizer. Sou muito racional, mas também sigo o meu instinto. Fui ver como as equipas jogavam, a forma como lidera um grupo, tivemos conversas francas sobre jogadores, sobre o que pensava de futebol, a sua forma de ser. Tinha todas as peças para o menor risco possível", vincou.

Com um arranque de sonho, o técnico holandês manteve o Sporting no topo da tabela e na perseguição ao líder, o que dá a Frederico Varandas razões para acreditar que esta época poderá traduzir muito mais do que uma mera contenção de danos. "No dia 9 de Setembro só ouvia os adeptos a dizerem que só queriam ficar em terceiro lugar e ouvi peritos a dizer que o Sporting ia precisar de meses ou até anos para estar na luta com o FC Porto e o Benfica. Hoje dá-me satisfação ouvir na rua os adeptos dizerem: 'Eu acredito'. Isso é muito importante para mim. Em 100 dias, e com tudo o que se está a fazer, temos uma equipa contra todas as probabilidades. Se temos as mesmas condições dos outros? Não. Se temos a mesma preparação? Não temos. No fundo, eu acredito".

Sobre o empréstimo obrigacionista, que o Sporting teve de colocar no mercado num momento delicado, Varandas não se alongou muito. "Se não fosse pelo caminho A, seria pelo B e isso demonstra a força do Sporting", atirou, reconhecendo que o timing para a operação estava longe de ser o ideal.

Quanto à auditoria de gestão há muito reclamada, o presidente do Sporting aponta para o mês de Fevereiro de 2019 como prazo provável. "Estou preocupado com o presente do Sporting e o futuro. O processo está a decorrer e vamo aguardar".

