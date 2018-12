Sporting vai ter escalão sénior no andebol e hóquei femininos

As modalidades, uma das grandes apostas da anterior direcção do Sporting, vão continuar a merecer a atenção dos actuais dirigentes leoninos. A garantia foi dada nesta segunda-feira por Frederico Varandas, em entrevista à TV do clube, revelando que na próxima época o clube vai contar com equipas femininas seniores no hóquei em patins e andebol. E com o regresso do basquetebol.

"Vamos ter os escalões seniores femininos no andebol e no hóquei em patins. O basquetebol também será uma realidade, e está por dias a apresentação do treinador da equipa masculina, mas também já temos escalões femininos no basket", adiantou o presidente do clube, dando também conta de um aumento dos números das gamebox das modalidades.

