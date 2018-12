Sérgio Conceição confiante para a Taça em "semana infernal"

O FC Porto é o primeiro dos três "grandes" a entrar em campo para disputar os oitavos-de-final da Taça de Portugal, na terça-feira (20h45), e Sérgio Conceição surgiu em público com a confiança de quem tem acumulado vitórias atrás de vitórias. Diante do Moreirense, o treinador dos "dragões" quer dar seguimento a esse ciclo, contornando as dificuldades que serão levantadas pelo adversário e pelo calendário competitivo.

"É uma equipa que já foi ganhar a um dos candidatos ao título, bem orientada, e que também a nós nos criou dificuldades, apesar de termos vencido por 3-0. Estamos à espera de um adversário difícil, mas também de um bom jogo", projecta Conceição acerca do Moreirense, prevendo uma equipa a querer assumir o jogo com bola sempre que a conseguir recuperar.

PUB

Sem querer pronunciar-se sobre o resultado do sorteio do oitavos-de-final da Liga dos Campeões - "Teremos tempo para falar da Roma" -, o técnico do FC Porto mostrou-se convicto de uma exibição à altura do que a equipa tem mostrado, independentemente do "onze" inicial que irá apresentar: "Vamos dar uma resposta de acordo com as nossas ambições, que é passar e chegar à final".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto às escolhas e a eventuais alterações na equipa, a perspectiva de Conceição é claro, mesmo sem avançar pistas sobre as decisões que tomará. "Vamos precisar de estar muito bem no jogo em relação àquilo que é o momento dos jogadores. E isso tem a ver com esta semana infernal, em que fizemos milhares de quilómetros de viagens. Chegámos na madrugada de domingo e temos pouco tempo para recuperar", contextualizou, lamentando que os jogos desta eliminatória da Taça não decorram todos no mesmo dia.

PUB

Na terça-feira, para além do FC Porto-Moreirense, haverá também um V. Setúbal-Sp. Braga e um Leixões-Tondela, mas o encontro que encerra o dia é aquele que, obviamente, concentra todas as atenções de Ivo Vieira, técnico dos minhotos. "Temos de ser irreverentes dentro do jogo. Vamos defrontar um adversário difícil, mas a pior receita que se pode ter é olhar para o adversário com receio de fazer aquilo em que acreditamos. Não admito que a minha equipa se queira desfazer da bola a toda a força. Nunca vamos ter falta de iniciativa e de ideias", apontou.

As duas equipas já mediram forças nesta época, mais concretamente na 4.ª jornada do campeonato e igualmente no Estádio do Dragão. Na altura, venceu o FC?? Porto por 3-0, mas o Moreirense quer algo mais do encontro desta terça-feira. "Temos de acreditar no que fazemos, no processo de jogo. Estamos num bom momento, o FC Porto nuns patamares acima, mas são duas equipas que podem proporcionar um bom espectáculo", anteviu Ivo Vieira.

PUB