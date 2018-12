Hikaru Nakamura foi o vencedor do Grand Chess Tour ao derrotar na final four, realizada em Londres, o francês Maxime Vachier-Lagrave, enquanto no encontro para decidir a terceira posição Fabiano Caruana levou a melhor perante o arménio Levon Aronian.

Na meia-final o duelo norte-americano entre Nakamura e Caruana reunia grande expectativa, uma vez que este último poderia conseguir uma pequena vingança frente a Magnus Carlsen, depois da recente derrota sofrida no encontro para o título mundial perante o norueguês. Isto porque, se vencesse a primeira das duas partidas clássicas, com que se iniciou o confronto com Nakamura, teria ultrapassado Carlsen como número um do ranking mundial.

Uma situação que já tinha sido considerada como incómoda por parte do actual campeão do mundo, que desde que conquistou o título sempre foi capaz de o conjugar com a posição de número um da modalidade.

Mas Nakamura não quis contribuir para a desforra do seu compatriota e a esperança de Caruana esfumou-se. Depois dos empates no ritmo clássico, seguiram-se duas semi-rápidas, com Nakamura a vencer a segunda e a colocar o adversário sob pressão. Caruana ainda reagiu, vencendo a primeira das quatro partidas-relâmpago, mas perderia as três seguintes e diria adeus, em definitivo, à possibilidade de vencer o Tour.

O encontro da final foi extremamente equilibrado, apenas tendo sido quebrado quando Nakamura, na última das partidas-relâmpago, conseguiu a única vitória desse embate com Lagrave. Caruana conseguiria atenuar a frustração ao vencer Aronian na luta pelo terceiro posto, num confronto em que, tal como na meia-final, o arménio esteve longe do seu melhor.

