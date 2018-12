Jovem portuguesa cega conquista medalha de bronze no mundial de surf adaptado

Apesar de só praticar surf há pouco mais de um ano, Marta João do Paço, 13 anos, surpreendeu tudo e todos no campeonato mundial de surf adaptado, que decorreu entre os dias 12 e 16 de Dezembro, em San Diego, Califórnia. A adolescente portuguesa — atleta do Surf Viana de Castelo (SVC) — conseguiu mesmo a medalha de bronze, naquela que marca a segunda participação portuguesa na competição internacional.

Numa entrevista concedida ao site Surf Total, antes da partida para os Estados Unidos, Marta explicou como começou na modalidade, afirmando que o surf lhe dá uma sensação de liberdade: [Comecei a surfar] o ano passado. A minha mãe tinha um café que era frequentado pelos instrutores do Surf Clube de Viana. Eles conheceram-me e desafiaram-me para experimentar surf. Eu experimentei e, a partir daí, nunca mais larguei. Foi assim que me tornei atleta do clube”.

Cega de nascença. Marta conseguiu ultrapassar com tenacidade os desafios colocados pelo surf, garantindo que o treinador é fundamental para o sucesso no mar: “O mais difícil para mim é saber qual o momento certo de entrar nas ondas. Tento superar esta dificuldade através do meu treinador, o Tiago. Conforme me vai conhecendo, cada vez melhor, ele consegue indicar-me, através de palavras, o momento certo para eu ir. Quando eu volto para a beira dele, ele recorre a sinais sonoros para me orientar”.

A qualidade da jovem atleta não passa despercebida em Viana do Castelo, de onde Marta é natural. Foi, inclusivamente, a Câmara Municipal a patrocinar a viagem da jovem à Califórnia, investimento recompensado com a medalha de bronze.

Para além de Marta, participaram mais dois atletas portugueses no campeonato mundial de surf adaptado: Nuno Vitorino, de 41 anos (que conquistou a medalha de cobre) e Camilo Abdula, de 38 anos (que ficou em 13.º lugar).

