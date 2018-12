Gabriel Medina sagra-se bicampeão mundial de surf

O brasileiro Gabriel Medina conquistou nesta segunda-feira no Havai o título de bicampeão da World Surf League, batendo na semifinal da prova de Pipeline o sul-africano Jordy Smith (o que bastou para se sagrar campeão, independentemente do resultado do seu maior adversário em prova, o australiano Julian Wilson).

No Havai, Medina tornou-se no primeiro brasileiro a conseguir o bicampeonato mundial de surf ao alcançar 16.27 pontos (com 9.10 numa segunda e longa onda surfada para direita) frente aos 15.83 de Smith. Já tinha sido o primeiro brasileiro a conquistar um título mundial em 2014, abrindo caminho para uma era dourada do seu país na modalidade, com Adriano de Souza a sagra-se campeão no ano seguinte.

Medina, de 24 anos, lidera actualmente uma numerosa armada brasileira que veio contestar o anterior favoritismo de australianos, havaianos e norte-americanos na modalidade.

