FPF disponível para repensar quadros competitivos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifestou disponibilidade, em conjunto com a Liga e os clubes, para repensar os quadros competitivos das três principais competições futebolísticas nacionais, disse fonte oficial do organismo à agência Lusa.

O presidente da FPF, Fernando Gomes, esteve reunido, em Fátima, com o seu homólogo da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, e com representantes dos clubes da I Liga, num encontro em que não marcaram presença Nacional e Desportivo de Chaves.

De acordo com a mesma fonte, a reunião teve como objectivo "debater medidas para aumentar a competitividade externa do futebol profissional português".

No encontro, que durou cerca de duas horas, Fernando Gomes mostrou "disponibilidade para liderar uma estratégica comum que permita apresentar uma proposta sustentada ao Governo sobre fiscalidade e apostas desportivas".

O encontro, segundo a mesma fonte, "permitiu que todos os presentes contribuíssem com as suas reflexões para a construção de um plano colectivo que permita a Portugal ter clubes mais fortes no contexto europeu".

