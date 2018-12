Roma no caminho do FC Porto

O FC Porto vai encontrar a Roma nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol. O sorteio desta fase a eliminar da competição aconteceu esta segunda-feira de manhã em Nyon, Suíça.

Dragões vão jogar no dia 12 de Fevereiro a Roma e jogam em casa a 5 de Março. Entre estes dois jogos com os italianos, o FC Porto vai receber o Benfica na 24ª jornada da I Liga.

A Roma ficou em segundo lugar do grupo G com 9 pontos.

Os “dragões” partiam como cabeças de série para o sorteio da "Champions", depois de terem sido a equipa que somou mais pontos (16) na fase de grupos, vencendo o Grupo D, à frente de Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv Moscovo.

FC Porto e Roma defrontaram-se pela última vez na Liga dos Campeões há duas temporadas, em Agosto de 2016. Na altura, ambas as equipas disputavam o play-off de acesso à liga milionária. Na primeira mão, empate a um golo no Dragão. Na segunda, vitória dos portistas por 0-3 no estádio Olímpico de Roma. O treinador era Nuno Espírito Santo, actualmente no Wolverhampton.

O sorteio ditou também o regresso de Cristiano Ronaldo a Madrid. A Juventus vai jogar frente ao Atlético. O Manchester United, do treinador português José Mourinho, defronta os franceses do Paris Saint-Germain. Liverpool - Bayern Munique e Tottenham - Borussia são outros dos jogos de cartaz destes "oitavos". Lyon - Barcelona; Ajax - Real Madrid e Schalke 04 - Manchester City são os outros jogos desta fase.

