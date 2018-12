Besiktas confirma saída de Pepe

O defesa central português Pepe rescindiu contrato com o Besiktas e está livre para assinar por outro clube. A confirmação chegou nesta segunda-feira através do site oficial do emblema turco, ao qual o jogador chegou em 2017.

Pepe, que somou 52 jogos pelo Besiktas, é, aos 35 anos, um jogador livre. E a imprensa desportiva tem apontado, nos últimos dias, o Qatar ou a Arábia Saudita como destinos prováveis para o futebolista, que continua a ser uma das firmes apostas de Fernando Santos na selecção nacional.

