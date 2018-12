Benfica regressa à Turquia e Sporting vai a Espanha

O Benfica vai defrontar o Galatasaray enquanto o Sporting joga frente ao Villarreal para os 16 avos-de-final da Liga Europa. O sorteio desta fase a eliminar da competição aconteceu esta segunda-feira de manhã na sede da UEFA, em Nyon, Suíça.

Nesta fase, marcada para 14 e 21 de Fevereiro de 2019, o Benfica já sabe que começa fora e acaba na Luz e o Sporting arranca em Alvalade e decide a eliminatória fora.

Os “encarnados”, ao serem terceiros do grupo E da Liga dos Campeões com 7 pontos, foram um dos quatro melhores relegados para a Liga Europa e partiram para este sorteio como cabeças de série.

O Galatasaray terminou em terceiro lugar o grupo D da Liga dos Campeões com quatro pontos, onde liderou o FC Porto. A equipa turca perdeu os dois jogos frente aos "dragões": por 1-0 no Dragão e 2-3 na Turquia. O conjunto de Istambul regressa esta temporada a Portugal. O Benfica já defrontou outra equipa turca, o Fenerbahçe, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O Sporting, que terminou em segundo lugar o grupo E com 13 pontos, joga estes “dezasseis-avos” com o Villarreal, líder do grupo G com 10 pontos, sem qualquer derrota. Os espanhóis empataram quatro jogos e venceram dois. Regressam a Portugal sete anos depois de uma derrota por 5-1, frente ao FC Porto, no estádio do Dragão, para esta mesma competição.

Confira os outros jogos dos 16 avos-de-final da Liga Europa:

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb

Club Brugge - Salzburgo

Rapid Viena - Inter de Milão

Slavia de Praga - Genk

Krasnodar - Bayer Leverkusen

Zurique - Nápoles

Malmö - Chelsea

Shakthar Donestk - Eintracht Frankfurt

Celtic - Valência

Rennes - Bétis

Olympiakos - Dínamo Kiev

Lazio - Sevilha

Fenerbahçe - Zenit

BATE Borisov - Arsenal

