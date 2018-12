Shopping de Natal: presentes solidários

Com o Natal ao virar da esquina, continua a corrida pela prenda perfeita para as pessoas mais chegadas. Nem todos os presentes nascem iguais: alguns valem por dois, aproveitando a generosidade das pessoas e ajudando a angariar fundos para as mais diferentes causas.

A marca de sapatos portuguesa Freakloset, por exemplo, criou uma edição limitada (de 50 pares) de sapatos desenhados e customizado pela ilustradora Wasted Rita. O lucro reverte integralmente a favor da UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta.

A Antiga Barbearia do Bairro juntou-se à Liga Portuguesa contra o Cancro, durante o mês de Dezembro, na compra de qualquer produto da marca, um euro reverte a favor da organização.

A Missão Continente [pertence ao mesmo grupo que o PÚBLICO] tem à venda canecas e caixas de bombons, cujas receitas contribuem a favor de diferentes projectos na área responsabilidade social e da alimentação. Também o PÚBLICO tem um Calendário Ilustrado para 2019, criado para apoiar a Associação para a Promoção Cultural da Criança (APCC).

Já a Douglas está a vender conjuntos de seis postais (no valor 1 euro), cujas receitas revertem totalmente a favor da Make-A-Wish, uma organização que realiza os desejos de crianças com doenças que colocam a sua vida em risco. A Chicco contribuirá com um euro para a Ajuda de Berço por cada vale de 15% de desconto utilizado nas Lojas Chicco ou na loja online. Para receber o vale, basta registar o seu e-mail no site. Através de um par de meias da Calzedonia, até 25 Dezembro 2018, poderá contribuir para a Liga dos Bombeiros Portugueses.

Neste Natal há mais um presente especial para colocar no sapatinho, a Ambar e a Cruz Vermelha Portuguesa lançam uma agenda solidária com o objetivo de angariar fundos para apoiar a missão da organização. Por cada agenda vendida, um euro reverte para a instituição e poderá ser adquirida na loja. Também a ambarscience e a Quercus lançaram um kit didático e solidário – Amigos da Floresta – que desafia os mais novos na área da educação ambiental. Ao adquirir este kit, o consumidor está a contribuir para a reflorestação do país, e uma parte das receitas reverterá para os programas de educação ambiental da Quercus.

A campanha das Guerreiras da Dama de Copas, lançada durante o mês da luta contra o cancro, está activa até 31 de Dezembro: na compra dos soutiens desportivos criados para esta campanha, a marca doará 10% do seu valor ao Fundo iMM-Laço.

Algumas organizações, como a Unicef e Nariz Vermelho, têm lojas próprias com várias opções de presentes.

O Culto juntou algumas sugestões de presentes solidários, na fotogaleria em cima.

