De brinquedos a meias, quais foram as melhores e as piores prendas que as celebridades já receberam?

O que oferecer neste Natal? Talvez as dicas de algumas celebridades o possam ajudar a decidir. A Reuters perguntou a várias estrelas quais foram os seus melhores e piores presentes de Natal. De brinquedos altamente desejados a um aspirador usado, as respostas foram variadas.

O actor e director de A Star Is Born, Bradley Cooper recorda com carinho uma batuta de maestro que lhe ofereceram quando tinha oito anos. Já a protagonista de Mary, Queen of Scots, Saoirse Ronan diz que todas prendas relacionadas com Harry Potter tornaram um dos seus natais de criança inesquecíveis.

Seu co-protagonista Joe Alwyn escolheu "um grande carro" como o seu presente favorito, enquanto o ex-Dr Who David Tennant disse que desembrulhar o jogo electrónico de 1980 "Astro Wars" estava no topo da sua lista. "Foi a minha mulher que me deu há um ano... Era muito antigo, mas foi um momento muito comovente", conta.

PUB

PUB

PUB

Quando se trata de presentes indesejáveis, o actor de "American Hustle" Alessandro Nivola disse que o seu pai uma vez deu-lhe um aspirador usado: "Acho que estava a tentar passar-me uma mensagem."

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"O meu marido gosta de me dar de presente viagens que ele quer fazer", responde Leslie Mann, actriz de This Is 40. "Acho que esse é um exemplo de um mau presente."

Emily Blunt, de Mary Poppins Returns, recorda que a avó devolvia-lhe os presentes que a actriz lhe tinha dado e comprado com amor. "Isso costumava-me fazer rir." A sua companheira do filme, Emily Mortimer revela que uma vez recebeu bandejas de cubos de gelo.

E, como não poderia deixar de ser, o par de meias não falta em muitas árvores de Natal, nem mesmo nas dos famosos. "Eu acho que o pior presente que eu costumo receber são meias", reage o criador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda. Steve Carell lembra que certa vez recebeu um par de meias cujo o motivo era o Pai Natal. São as prendas que "aquela tia que só esteve contigo três vezes te dá porque não conhece os teus gostos", justifica. No entanto, "tem de apreciar o presente, de qualquer maneira, porque foi dado com amor", conclui.

PUB