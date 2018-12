Como os morcegos podem ser amigos dos agricultores (e não só)

Uma experiência de investigadores da Universidade de Lisboa comprovou que os morcegos são um controlo de pragas natural eficaz, salvando culturas de arroz dos insectos e evitando a desflorestação.

Num estudo publicado na revista Agriculture, Ecosystems and Environment analisa-se o papel de várias espécies de morcegos que se alimentam de “pragas de insectos nefastos” para a agricultura, especialmente a cultura do arroz, na ilha de Madagáscar.

As pragas destroem grandes quantidades de arroz e, para arranjar mais campos de cultivo, 1% das florestas de Madagáscar desaparece todos os anos.

Na investigação, usaram-se gravadores ultrassónicos de última geração e técnicas moleculares para analisar a alimentação de seis espécies de morcegos insectívoros e analisaram-se geneticamente as suas fezes para descobrir o que comiam.

“Verificámos que algumas espécies estão a tirar partido da modificação do habitat para caçarem os insectos que se aglomeram sobre os arrozais do país. Várias destas espécies são aves e morcegos insectívoros que, através da supressão de pragas agrícolas, podem fornecer um valioso serviço às populações locais”, descreveu, em comunicado, Adrià López-Baucells, co-autor do artigo e estudante de doutoramento no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL).

Ora as seis espécies de morcegos analisadas banqueteiam-se com pragas que insectos que têm um grande impacto económico: não só pragas que afectam as plantações de arroz como outras culturas, como a noz-macadâmia, a cana-de-açúcar e os citrinos.

“Trata-se da primeira evidência de controlo de pragas por morcegos em Madagáscar e, de acordo com os investigadores, irá permitir aliviar a actual pressão financeira que existe sobre os agricultores para converterem florestas em terrenos agrícolas”, acrescenta o comunicado do cE3c.

“A eficácia dos morcegos no controle de pragas já foi comprovada nos Estados Unidos e na Catalunha”, explica ainda James Kemp, primeiro autor do artigo e estudante de doutoramento no cE3c-FCUL, também citado no comunicado. “O nosso estudo é o primeiro a demonstrar este resultado em Madagáscar, onde há muito em jogo para os agricultores e para os biólogos da conservação.”

Em Madagáscar habitam 36 espécies de morcego únicas no mundo, mas entre a população são vistos como um incómodo que espalha doenças. No entanto, além de pragas que afectam a agricultura, os morcegos também comem mosquitos e parasitas que espalham doenças entre os seres humanos, como a malária e a elefantíase.

Em Portugal continental, estão presentes 25 espécies, segundo o primeiro atlas dedicado a estes animais, de 2014.

