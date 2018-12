Aos 25 anos, o histórico Doom recebe novos níveis

No início dos anos 1990, Doom era uma incrível experiência nova: a sensação de 3D, a acção frenética, os níveis labirínticos, a motoserra e os jorros de sangue pixelizado, as ilustrações nas capas do CD a lembrar um inferno renascentista. É certo que antes, e pela mão da mesma equipa da id software, já tinha sido lançado Wolfenstein 3D. Mas Doom estava num outro nível.

O primeiro Doom foi lançado a 10 de Dezembro de 1993. Acabou por tornar-se um fenómeno de culto e popularizar o género first person shooter (ou FPS), que inspirou múltiplos outros títulos, entre os quais o politicamente incorrecto Duke Nukem 3D (1996). Alguns FPS são hoje uma actividade profissional e servem de mote para torneios internacionais.

PUB

Contudo, não foi apenas nos gráficos e nas mecânicas de jogo que Doom inovou. Em 1993, a equipa de criadores decidiu disponibilizar uma parte do jogo gratuitamente online (numa altura em que descarregar um videojogo da Internet era tarefa que podia demorar dias) e também em revistas da especialidade, que eram então a principal fonte de “demos” para jogadores ávidos de novidades. A id software encorajava os jogadores a partilharem a versão gratuita de Doom, com a esperança de que alguns acabassem a comprar o jogo completo. Foi um sucesso. Várias sequelas foram lançadas nos anos seguintes.

PUB

Agora, os criadores decidiram assinalar os 25 anos com uma estratégia cada vez mais comum no sector dos videojogos: aproveitar o facto de muitos adolescentes dos anos 1980 e 1990 se terem tornado consumidores com rendimento disponível para satisfazer impulsos de nostalgia (que também têm motivado vários textos neste espaço dom. A partir de Fevereiro, os fãs mais inveterados podem comprar um pacote que traz novos níveis para o Doom original e mais uma série de objectos, incluindo posters, t-shirts e uma estatueta da cabeça empalada de um dos criadores, John Romero. Mas quem ainda tiver uma cópia do primeiro Doom poderá simplesmente descarregar os novos níveis gratuitamente.

PUB

PUB