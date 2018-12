PR envia condolências, Câmara de Valongo cancela iniciativas de Natal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou neste domingo as "sentidas condolências" às famílias das quatro vítimas da queda de helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no sábado, em Valongo, distrito do Porto, bem como ao INEM.

"Em seu nome pessoal e de todos os Portugueses, o Presidente da República apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas da queda de helicóptero do INEM, bem como ao Instituto Nacional de Emergência Médica", refere uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"É particularmente trágico que estes heróis da emergência médica, que passavam os seus dias a salvar doentes e vítimas de acidentes, tenham eles próprios perecido desta forma", acrescentou a nota da presidência.

PUB

PUB

PUB

Na mesma nota, é referido que o Presidente da República esteve em contacto durante a madrugada com o presidente do INEM e "coordenará com o Governo a justa homenagem a estes profissionais dedicados."

Os quatro ocupantes de um helicóptero de emergência médica que desapareceu no sábado, dois pilotos, um médico e um enfermeiro, morreram, na sequência da queda da aeronave na serra de Santa Justa, Valongo.

Questionado pelos jornalistas, neste domingo, Marcelo disse ainda que é preciso perceber o que esteve em causa, nomeadamente os contornos do acidente e o tempo que passou entre "o conhecimento ou conhecimentos" do acidente e "a intervenção ou intervenções que se seguiram".

É preciso avaliar se algo "correu menos" bem e "tirar lições para o futuro", acrescentou, sublinhando que os portugueses têm "permanentemente" de acreditar no Estado e no papel do Estado.

Câmara de Valongo e Hospital de Santa Maria homenageiam vítimas

A Câmara de Valongo manifestou "profundo pesar" pelo "trágico" acidente que resultou na queda de um helicóptero do INEM no concelho, informando ter cancelado a "formatura dos bombeiros voluntários" e outras iniciativas de Natal agendadas para hoje

Em comunicado, o "município de Valongo manifesta profundo pesar pelo trágico incidente ocorrido no concelho, onde faleceram quatro pessoas na sequência da queda de um helicóptero do INEM, e endereça aos familiares das vítimas e ao INEM sentidas condolências".

PUB

Na sequência da queda do helicóptero, a Câmara de Valongo decidiu cancelar "a formatura de Natal dos Bombeiros Voluntários de Valongo e a entrega da Medalha de Honra do Município à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valongo". "Hoje, serão ainda canceladas as iniciativas da Aldeia de Natal de Valongo, no Largo do Centenário", acrescenta a autarquia.

O Hospital de Santa Maria colocou a sua bandeira a meia haste durante quatro dias em homenagem aos quatro profissionais que morreram na queda do helicóptero do INEM, anunciou neste domingo o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Neste momento de profunda consternação", o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN), que integra o Hospital de Santa Maria, endereça "sentidas condolências" às famílias dos dois pilotos, do médico e da enfermeira que perderam a vida no acidente. Os quatro profissionais "perderam a vida a salvar uma vida, cumprindo a sua missão, como em tantas outras evacuações aéreas e em tantas outras circunstâncias adversas no território nacional ou em missões internacionais", afirma o CHULN, num comunicado enviado à agência Lusa.

Ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e "a todos os seus profissionais, sem excepção", o centro hospitalar manifesta o seu "profundo respeito pessoal nesta hora de dor e uma enorme solidariedade institucional pela ímpar missão que continuam hoje e sempre a cumprir, salvando vidas em todo o território nacional e em quaisquer circunstâncias".

"Em homenagem aos dois pilotos, ao médico e à enfermeira que ontem [sábado] nos deixaram fisicamente, a nossa instituição colocou a sua bandeira a meia haste, durante quatro dias", sublinha o comunicado.

PUB