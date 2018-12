INEM: CDS e BE manifestam pesar pelas vítimas da queda do helicóptero

O CDS-PP e o BE manifestaram pesar pela morte dos quatro ocupantes do helicóptero do INEM que caiu, este sábado à noite, em Valongo.

Numa nota enviada às redacções, assinada pelo porta-voz e deputado, João Almeida, o CDS-PP "lamenta profundamente a morte de quatro pessoas ocorrida ontem na sequência da queda de um helicóptero do INEM e apresenta sentidas condolências à família e amigos das vítimas".

Já antes a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, tinha manifestado pesar pelas vítimas. "Como sabem, esta noite, infelizmente, um helicóptero do INEM caiu aqui perto e vitimou quatro pessoas que todos os dias dedicam a sua vida a salvar outras", afirmou a dirigente do BE.

"Queria começar por mostrar o nosso pesar pela perda das vítimas e enviar as nossas condolências aos amigos e a todo o INEM e parabéns pelo trabalho que fazem e saberem que somos solidários neste momento de pesar", disse a bloquista.

A declaração de Catarina Martins ocorreu quando discursava em Penafiel num almoço com os pedreiros da região que assinalava a aprovação, pelo parlamento, da antecipação da idade de reforma para aqueles profissionais.

