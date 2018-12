Sporting conquista a Taça Ibérica feminina

A 26 de Novembro do ano passado, o Sporting ofereceu uma excelente réplica mas, na Cidade Desportiva Valle de las Cañas, em Pozuelo de Alarcón, nos arredores de Madrid, o Olimpico Pozuelo CR confirmou o favoritismo e, com um triunfo por 27-15, conquistou a primeira edição da Taça Ibérica feminina de râguebi. Neste domingo, no Estádio Universitário de Lisboa, as sportinguistas não se ficaram pelo “quase”. De forma inequívoca, o Sporting mostrou ser superior ao actual bicampeão espanhol e, com uma vitória clara (26-8), a equipa portuguesa conquistou a 2.ª edição da Taça Ibérica feminina de râguebi.

Após vencer todas as competições nacionais, a equipa feminina de râguebi do Sporting, um projecto que teve o seu início na época 2015-16, garantiu o seu primeiro título internacional. Apesar de em Portugal as competições femininas serem apenas disputadas nas variantes de sevens (7 jogadoras) e tens (10), o trabalho de preparação efectuado pelos responsáveis “leoninos”, com a realização de jogos de XV no estrangeiro, e a contratação de reforços importantes para esta partida – as neozelandesas Kate Matau e Harono Iringa -, foram factores decisivos para o Sporting bater a campeã espanhola, que disputa no seu país um campeonato na variante de XV.

PUB

Neste domingo, no Estádio Universitário de Lisboa, a superioridade “leonina” foi clara e bastaram 73 segundos para Josefa Gabriel fazer o primeiro ensaio e colocar o Sporting a vencer, por 5-0. As espanholas reagiram de imediato com a conversão de uma penalidade (5-3), mas após uma arrancada da pilar neozelandesa Kate Matau, Sara Saúde fez o segundo toque de meta do jogo: 12-3.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A meio da primeira parte, o bloqueio a um remate de Isabel Ozorio, a capitã sportinguista, permitiu que as espanholas chegassem ao ensaio e assustassem as portuguesas (12-8), mas Kate Matau continuou a provocar estragos. A cerca de cinco minutos do intervalo, nenhuma jogadora do Olimpico Pozuelo CR conseguiu travar a internacional neozelandesa que só parou depois de fazer o terceiro ensaio sportinguista.

PUB

Apesar de ter uma vantagem de 11 pontos (19-8), as sportinguistas entraram na segunda parte decididas a ampliar a vantagem e, após um bom trabalho do “pack” avançado da equipa lisboeta, Inês Marques fez o quarto ensaio do Sporting (26-8).

Com o jogo controlado, a formação treinada pelo antigo internacional português Nuno Mourão passou a gerir o ritmo da partida e até final nenhuma das equipas voltou a pontuar, confirmando a inédita vitória do Sporting na Taça Ibérica feminina de râguebi.

PUB