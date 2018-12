Rio Ave e Belenenses SAD empatam

Rio Ave e Belenenses SAD empataram neste domingo 2-2, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no estádio dos vilacondenses, que manteve as duas equipas em igualdade na classificação, em sexto e sétimo lugar, respectivamente.

A equipa anfitriã esteve por duas vezes em vantagem, na sequência dos golos marcados por Gonçalo Silva, aos 28 minutos, na própria baliza, e pelo angolano Gelson Dala, aos 64, mas os visitantes conseguiram sempre restabelecer a igualdade, por intermédio de Licá, aos 58, e do angolano Fredy, aos 69, de grande penalidade.

PUB

Rio Ave e Belenenses SAD, que permanece como a única equipa invicta fora de casa no campeonato, mantiveram-se com os mesmos pontos, ambos com 19, mas agora com a companhia do Moreirense, oitavo classificado, que no sábado venceu por 2-1 no estádio do "lanterna-vermelha" Desportivo de Chaves.

PUB

PUB