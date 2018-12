Arsenal vê interrompida série de 22 jogos sem perder

O Chelsea isolou-se neste domingo no quarto lugar da Premier League, ao vencer no terreno do Brighton, por 2-1, beneficiando da derrota do Arsenal em Southampton, por 3-2. Os “gunners”, não perdiam desde 18 de Agosto.

A jogar no terreno do 13.º classificado do campeonato inglês, o Chelsea colocou-se em vantagem aos 17’, depois do belga Eden Hazard assistir o espanhol Pedro, que fez o primeiro golo em Brighton.

Em cima da meia hora, Hazard ampliou a vantagem dos londrinos, que na última jornada tinham vendido em Stamford Bridge o Manchester City. Na segunda parte, March reduziu a diferença, aos 66', mas os “blues” seguraram o triunfo que lhes garante o quarto posto isolado, após a derrota do Arsenal.

A equipa do Norte de Londres, que ia numa sequência de 22 jogos sem derrotas, foi batida pelo Southampton, que não vencia há 14 jogos. Sem Cedric, lesionado, a equipa da casa colocou-se na frente com um golo de Danny Ings, mas o arménio Mkhitaryan restabeleceu a igualdade. Ainda na primeira parte, Ings bisou, mas aos 53’ Mkhitaryan respondeu fazendo também o seu segundo golo na partida.

Nos últimos minutos, os “saints”, agora treinados pelo técnico austríaco Ralph Hasenhuttl, estiveram sempre mais perigosos e acabaram por chegar à vantagem: Austin, aos 85’, garantiu a primeira vitória caseira do Southampton, e apenas a segunda em toda a época.

