Diagnóstico do Benfica: doença prolongada, com ténues sinais de retoma

Acontece algumas vezes. Os diversos parâmetros que servem para avaliar a condição física de um doente estão normais e, não obstante, o paciente continua a denotar sintomas de mal estar. Ora, é mais ou menos isto que o Benfica está a viver nesta fase da temporada. Objectivamente, a equipa de Rui Vitória somou neste domingo, no Funchal, a sua quinta vitória consecutiva ao derrotar o Marítimo. Cinco triunfos (sete nos últimos oito encontros) em que marcou nove golos e não sofreu nenhum. E, no entanto, as exibições continuam a não convencer ou empolgar e a equipa transmite a sensação de que, a qualquer momento, pode cair na cama de um hospital.

Perante um adversário que está a atravessar um mau momento — os insulares já mudaram de treinador esta época por causa dos fracos resultados e começaram o jogo a suportar um fardo de 12 encontros consecutivos sem ganhar — o Benfica demorou a impor-se.

Positivo/Negativo Positivo Zivkovic O sérvio passou a ser uma aposta recorrente de Rui Vitória desde que o mês de Dezembro começou e tem jogado bem. Ontem, em especial no primeiro tempo, que coincidiu também com o melhor período do Benfica, foi dos mais irreverentes e desequilibradores nos “encarnados”.

Positivo Gedson O jovem benfiquista voltou a fazer uma boa exibição. Lutador no meio-campo, é dos poucos jogadores “encarnados” que continua a não ter medo de arriscar e que consegue dar alguma objectividade ao futebol dos benfiquistas. Negativo Fabrício O brasileiro é um poço de força, mas abusa dela inúmeras vezes. Ontem, fez duas mãos cheias de faltas e só no segundo tempo viu um cartão amarelo.

Negativo Pizzi Continua longe dos seus melhores tempos. Neste domingo falhou dois remates de golo de forma quase indesculpável.

Durante 20 minutos os benfiquistas foram incapazes de se aproximar com perigo da baliza adversária. Com algumas alterações ao “onze” que tinha jogado a meio da semana passada para a Liga dos Campeões contra o AEK — entraram Jonas, Fejsa, Zivkovic e Cervi, saindo Seferovic, João Félix, Alfa Semedo e Rafa — o Benfica mostrou-se sem ideias e sempre muito dependente do desinspirado Pizzi. Aliás, esta desinspiração ficou bem patente ao minuto 22, quando o internacional português, com um minuto de intervalo, falhou duas vezes o remate e desperdiçou duas ocasiões flagrantes de golo para os “encarnados”, as primeiras que estes foram capazes de construir na partida até então.

Entrava-se na melhor fase do Benfica em todo o jogo: os últimos 20 minutos da primeira parte. Com Zivkovic de um lado e Grimaldo do outro a causarem desequilíbrios, a equipa de Rui Vitória ameaçou um par de vezes a baliza de Amir Abedzadeh. E foi já muito perto do intervalo que, em mais um lance de insistência dos benfiquistas, Jonas foi derrubado pelo guarda-redes maritimista e, na conversão da grande penalidade, marcou o único golo da partida.

No segundo tempo pouco ou nada se passou. O Marítimo, apesar de querer dar a volta ao marcador, deixou sempre bem evidentes as suas limitações e praticamente não criou perigo junto da baliza de Odysseas. Já o Benfica, limitou-se a controlar a partida e o resultado e durante os segundos 45 minutos só por uma vez esteve perto do golo, numa jogada em que Jonas já não teve forças para finalizar.

Com Montalegre (Taça de Portugal) e depois Sporting de Braga (campeonato) no horizonte, o Benfica terá duas boas oportunidades para comprovar as suas melhoras. Já o Marítimo tentará em Tondela colocar um ponto final à série de jogos sem vencer.

