O filme Cold War foi o grande triunfador dos prémios europeus de cinema

O filme Cold War (Guerra Fria) arrecadou na noite de sábado os prémios de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Argumento, Melhor Actriz (Joanna Kulig) e Melhor Montagem na cerimónia de entrega dos European Film Awards, os Prémios do Cinema Europeu.

O filme é o segundo êxito nos circuitos de festivais do cineasta polaco Pawel Pawlikowski, que já se havia distinguido com Ida, que em 2014 também conquistara cinco troféus na cerimónia dos Prémios do Cinema Europeu, incluindo Melhor Filme e Melhor Realizador, e que acabaria por conquistar o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro.

PUB

O filme Cold War já valera a Pawlikowski o galardão de Melhor Realizador no Festival de Cannes, sendo o candidato da Polónia ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro. Marcello Fonte ganhou o troféu de Melhor Actor pelo italiano Dogman de Matteo Garrone, à imagem do que tinha sucedido em Maio, em Cannes. O galardão de Melhor Documentário foi para Bergman - Um Ano, Uma Vida, de Jane Magnusson, e o de Melhor Longa-Metragem de Animação para Mais um Dia de Vida de Raul de la Fuente e Damian Nenow.

PUB

Diamantino, a primeira longa-metragem de ficção do português Gabriel Abrantes e do americano Daniel Schmidt, estava nomeado na categoria de Comédia Europeia, na qual competia também A Morte de Estaline, do britânico Armando Iannucci, que levou o galardão.

PUB

A estreia da actriz Ana Moreira na realização, Aquaparque, estava nomeada na categoria de Curta-Metragem Europeia, na qual competiam mais 14 filmes e cujo vencedor foi The Years. A curta-metragem, cuja acção se desenrola num parque aquático abandonado, recebeu em Julho o prémio Kino Sound Studio do Curtas de Vila do Conde.

PUB