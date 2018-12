Acidente com eléctrico em Lisboa: junta dá apoio psicológico a dez pessoas

A Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa, onde na sexta-feira descarrilou um eléctrico provocando vários feridos, activou equipas de apoio psicossocial para ajudar os familiares das vítimas do acidente, anunciou este sábado a autarquia.

O apoio, feito em conjunto com os serviços da Protecção Civil, foi dado a 10 familiares, de acordo com um comunicado da Junta, que acrescenta que, até agora, foram registados 28 feridos.

Na sexta-feira, cerca das 18h, o eléctrico da carreira 25 (Campo de Ourique-Praça da Figueira) descarrilou no cruzamento da Rua São Domingos à Lapa com a Rua Garcia de Orta, obrigando a trabalhos de remoção que duraram até depois da meia-noite. Minutos depois, a PSP "iniciou a reabertura do trânsito pedonal e rodoviário", disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa.

A empresa rodoviária Carris anunciou que vai abrir um "inquérito minucioso" para apurar quais as razões que levaram ao descarrilamento.

Segundo adianta a Junta de Freguesia da Estrela, as duas crianças que constavam na lista de feridos "não inspiram grandes cuidados", mas um dos feridos "poderá ter sofrido uma perfuração do tórax"

As vítimas foram encaminhadas para os Hospitais de São José, Santa Maria e São Francisco de Xavier.

