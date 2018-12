Fenprof pondera mais greves se Governo não contar todo o tempo de serviço

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) equaciona marcar novas greves até ao final do ano lectivo se o Governo continuar "a recusar contar todo o tempo de serviço cumprido pelos professores durante os períodos de congelamento", escrevem no Caderno de Reivindicações Prioritárias para 2019, aprovado neste sábado pelo Conselho Nacional.

No documento, a federação diz que vai propor às organizações sindicais de docentes com quem tem convergido fazer ainda uma manifestação nacional de professores e educadores, no 2.º período. Diz que irá discutir "a marcação de greve ou calendário de greves a realizar até ao final do ano lectivo".

No caderno ficou ainda definida uma concentração de dirigentes, delegados e activistas sindicais a 20 de Dezembro, junto à Presidência do Conselho de Ministros, para contestar "a intransigência do Governo que continua a querer apagar 6,5 anos de tempo de serviço", o que segundo esta entidade "contraria a Lei do Orçamento do Estado de 2018".

A Fenprof exige a recuperação "dos 9 anos, 4 meses e 2 dias de serviço, que ainda só foi alcançada nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores". O Governo só quer dar dois anos, nove meses e 18 dias.

A lista das reivindicações é, porém, mais vasta. Os sindicatos afirmam, por exemplo, que irão fazer uma queixa à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) "pelas ilegalidades praticadas nas Instituições Privadas sem Fins Lucrativos, instituições que fazem parte do sistema científico nacional e que se regem pelo regime privado de contratação, mas que, frequentemente, desrespeitam as normas do próprio Código de Trabalho na contratação de investigadores e bolseiros".

Recentemente, a Fenprof enviou uma carta a várias entidades a queixar-se da forma como o Governo tem tratado a classe : Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), Internacional da Educação.

