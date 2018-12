Uma websérie para mostrar como é ser estudante universitário

Frases feitas há muitas. Mas só quem por lá passa sabe como é, realmente, a vida académica. Entre livros, copos e amigos, cada um “define o seu próprio percurso dentro da universidade e acaba por ter a melhor experiência possível”. Agora, no ano em que se celebram os 40 anos da Universidade de Aveiro e da Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), os estudantes querem mostrar como são as suas vivências: para isso, criaram uma websérie, sob o mote “40 anos de acções, 40 anos de mudança, 40 anos de histórias que culminam na vida académica na prática".

A websérie documental tem quatro episódios e os criadores esperam "que qualquer estudante universitário do país se identifique" com ela, como conta ao P3 Xavier Vieira, presidente da AAUAv. Retrata "a vida académica de qualquer estudante universitário, bem como o quotidiano da academia e o papel que ela assume enquanto dinamizadora da cidade, do contexto cultural e até mesmo nacional". Este primeiro episódio tem 12 minutos e é dedicado aos grupos académicos: na primeira pessoa, é contada a dinâmica do Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro, da equipa masculina de basquetebol e da tuna feminina. Três grupos que representam “a diversificação do projecto associativo”, refere Xavier.

Segue-se um capítulo sobre "associativismo e representatividade estudantil", que será lançado a 17 de Janeiro do próximo ano. "A vida boémia e a inovação e casos de sucesso" são os temas dos dois últimos capítulos. Todos os vídeos podem ser visualizados através do Facebook, YouTube e Vimeo.