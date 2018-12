Os representantes do povo

Os representantes do povo, grosso modo, distanciaram-se dele, tal como o diabo fugindo da cruz. Em nome de quem os colocou nas escadas do poder e decisão, começaram a exorbitar o que lhes foi outorgado, usando até esquemas ilícitos. Têm defendido demagogicamente, isso sim, o seu poder (tacho), chamando a si ilegais benesses, que nunca deveriam ter ou delas se apropriar.

É que as mais-valias conseguidas deveriam ser distribuídas por todos aqueles que os elegeu, sem excepção. Assim, tais representantes, como aqueles que são do contra ou oposição, recorrendo das fragilidades por si institucionalizadas e "legalmente" estabelecidas, têm desbaratado em proveito próprio o bem comum, aspergindo sobre a sociedade o ónus de todas as culpas e falcatruas.

Resumindo, os totalitários, cada vez mais atentos, vêem com bons olhos o que os pseudo democratas vão fazendo em seu proveito. Logo, com tais populismos extremados, os fascismos estão cada vez mais próximos de nós.

José Amaral, V.N. Gaia

Terrorismo em França

Mais um atentado terrorista, desta vez em Estrasburgo em plena Feira de Natal! Quatro vidas cobradas pelo terrorismo internacional, Natais desfeitos, sofrimento, dor e terror. Seria bom que os "coletes amarelos" suspendessem as suas reivindicações, melhor dizendo, o vandalismo absurdo que tem varrido a linda cidade de Paris, os roubos indiscriminados, a destruição gratuita de automóveis, assaltos aos estabelecimentos e o inevitável cortejo de mortes e feridos já bem superiores ao atentado referido. Com estas acções aos sábados, os fanáticos dos "coletes amarelos" apenas dão uma ajuda insensata aos verdadeiros terroristas. O povo francês merece um Natal tranquilo, famílias felizes, paz e tranquilidade. Será pedir muito?

José Alberto Mesquita, Lisboa

O PC chinês compra Portugal

Imaginem que, no passado, o partido Nazi, através de empresas estatais tinha comprado a nossa rede eléctrica; a nossa Empresa de Distribuição de Electricidade; a nossa principal seguradora; hospitais, jornais e até a melhor área para construção na nossa capital... Hoje estaríamos a denunciar como traidores à Pátria os políticos que se tivessem prestado a tais operações e é muito compreensível.

Hoje, o PC Chinês, o partido mais opressivo do planeta, com aspirações de hegemonia planetária (tal como o partido Nazi no seu tempo) adquiriu exactamente esses activos e, os nossos políticos, do Presidente ao primeiro-ministro, passando pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, estão radiantes!

Quando falamos da China Tree Gorges ou da Fosun e outras empresas chinesas, não nos enganemos, estamos a falar de empresas estatais chinesas, estamos a falar do PC Chinês e, para quem se esqueça, o nosso campo é o da Democracia e é aí que estão os nossos aliados; o campo do totalitarismo é o campo dos nosso adversários e isto nada tem a ver com a amizade entre o povo português e chinês.

Ezequiel Neves, Lisboa

