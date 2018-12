Os luxos do mundo automóvel abriram asas na Cidade dos Anjos

Se a Califórnia fosse um país, seria a quinta maior economia do mundo, mais rica ainda que o Reino Unido, depois de, em 2017, ter registado, de acordo com o Departamento do Comércio norte-americano, um Produto Interno Bruto de mais de 2,7 biliões de dólares (não se trata de uma gralha; o número tem efectivamente mais três zeros). E porquê começar um relato do Salão Automóvel de Los Angeles, que se realizou entre 28 de Novembro e 9 de Dezembro, desta forma? Porque só assim se percebe as razões que levaram emblemas premium europeus a escolherem esta pequena, mas ambiciosa, exposição para a revelação mundial de modelos que são verdadeiros luxos.

À cabeça, esteve a Porsche, através da apresentação do tão esperado 992, a nova geração do icónico 911, que tem naquelas paragens um dos mercados de eleição, a absorver cerca de um terço da produção de Zuffenhausen. Afinal, como admitiria o presidente da direcção da marca alemã, Oliver Blume, “há décadas que a Califórnia é como que uma segunda casa para a Porsche”.

Com direito a espaço quase exclusivo dentro do salão, que se dividia sobretudo por duas áreas e cuja curta dimensão contrastou com a quantidade de novidades por metro quadrado (muitas de interesse exclusivo do mercado americano, claro), a Porsche levou a Los Angeles a nata da nata: a oitava vida de um automóvel que, apesar da idade (o original foi lançado há 54 anos e há poucos modelos que se possam gabar de tal longevidade…), continua a somar fãs. Afinal, a imagem continua tão emocional como sempre... mesmo que a tecnologia, que lhe permite bons números de eficiência e uma boa performance ambiental, pareça desafiar as mentes mais puristas.

Foto O 992, a nova geração do icónico 911, é o mais poupado e o menos poluente mas também o mais potente de sempre

No entanto, mesmo sendo o mais poupado e o menos poluente dos 911 até hoje, é o mais potente e veloz de sempre — a gama arranca com o S, servido por motor Boxer turbo de seis cilindros a debitar 450cv, que consegue atingir os 308 km/h (306, com tracção integral). Já a poupança, quer de combustível quer de emissões, foi obtida com um modo de injecção melhorado, uma diferente posição do turbocompressor e arrefecimento do ar de sobrealimentação. Entre as novidades que permitem um comportamento na estrada superior estão um modo Wet, de série, a aumentar a aderência em piso molhado, um assistente de visão nocturna com câmara termográfica (opcional) e uma conectividade que utiliza a inteligência de dados colectivos.

Não descurando nos luxos, outro emblema alemão que guardou para a “Cidade do Anjos” estreias mundiais em grande foi a BMW, com não uma, mas duas revelações: o enorme X7 e o hedonista Série 8 Cabrio.

O primeiro foi catalogado pela marca de Munique como um SAV, isto é, um sport activity vehicle que, apesar do visual que parece convidar a passeios off-road, não serve para grandes aventuras. Porém, oferece o glamour de poucos e potência a rodos: para a Europa, estão previstas três motorizações de seis cilindros em linha com 3,0 litros: dois Diesel (xDrive30d com 265cv e M50d com 400cv) e o gasolina xDrive40i com 340cv. Todas disporão de tracção integral xDrive e caixa automática com conversor de binário de oito velocidades. Com sete lugares, este X7 apresenta-se sobretudo como “uma declaração da classe de luxo”, de “design purista e estilo atlético”.

Foto A BMW garante que o Série 8 Cabrio "combina condução ultradesportiva com elegância de design"

Outro exemplo de requinte do emblema bávaro é o novíssimo Série 8 Cabrio, cuja revelação mundial estava programada para Los Angeles, mas que provocou tal curiosidade entre o mundo automóvel (e consequentes fugas de informação) que a BMW acabaria por ceder em fornecer informação umas semanas antes. Ainda assim, foi pelo stand californiano que o automóvel se mostrou ao vivo e a cinza (mais precisamente a Cerium Grey), apenas alguns meses após o lançamento do Coupe. De acordo com Pieter Nota, membro do Conselho de Administração da BMW AG e responsável pela área de vendas, o Série 8 Cabrio “combina condução ultradesportiva com elegância de design e, claro, aquela sensação emocionante de ‘ar livre’”, com um tecto de abrir em tecido macio que pode ser aberto ou fechado em andamento, até 50 km/h: demora apenas 15 segundos. A habitabilidade é a de uma grande berlina, com lugar para quatro ocupantes, mas tudo neste descapotável inspira a que, ao contrário do que sucede com o Série 8, o proprietário assuma os comandos habitualmente a cargo de um motorista. É que o M850i xDrive assenta num oito cilindros em “V” TwinPower Turbo de 4,4 litros com 530cv, que o lançam de 0 a 100 km/h em escassos 3,8 segundos. E atenção aos amantes do modelo e fiéis à submarca M: todos os 8 terão uma versão trabalhada por esta divisão criada com o propósito original de criar carros de competição.

O futuro é eléctrico?

Não foram só propostas de roncos bem audíveis que estiveram em destaque por Los Angeles, capital do estado mais verde dos Estados Unidos. Os modelos movidos a electricidade também levaram a que alguns gigantes mundiais fizessem as malas rumo à soalheira urbe, por onde é muito comum avistar veículos zero emissões (ou quase) sem que a potência seja beliscada. Exemplo disso foi a germânica Audi que escolheu LA para revelar o seu concept e-tron GT, um coupé eléctrico que deverá ser comercializado em 2020 para reforçar a gama eléctrica da marca dos anéis, após os lançamentos do e-tron SUV e do e-tron Sportback.

Foto O e-tron GT deverá chegar aos mercados em 2020 Mike Blake/Reuters

Com as dimensões típicas de um Grand Turismo, o e-tron GT, construído com uma mãozinha da Porsche, promete chegar com uma carroçaria extremamente leve, recorrendo a materiais como carbono ou alumínio. O sistema de propulsão, 100% eléctrico e assente em dois motores, cada qual no seu eixo, garante prestações de se lhe tirar o chapéu: com 590cv prevê uma aceleração em 3,5 segundos. Já a autonomia rivaliza com os melhores eléctricos: cerca de 400 quilómetros.

Dentro do mesmo grupo, também a Volkswagen surgiu com um novo fôlego, depois de ter dobrado o cabo das Tormentas nos últimos anos por terras do tio Sam, após a revelação da fraude com os gases poluentes (segundo a Reuters, só a retoma de cerca de 350 mil veículos representou, até ao início deste ano, um gasto de 7,4 mil milhões de dólares). Assim, além de ter escolhido esta feira para exibir aquele que será o derradeiro Beetle, cuja produção será descontinuada já para o ano, aproveitou para noticiar que o futuro electrizante da icónica “Pão de Forma” já tem data: o ID Buzz Cargo entrará em produção em 2022 e a sua autonomia, dependendo do tamanho da bateria (e dos euros que se quiserem gastar), pode atingir os 550 quilómetros.

Referência para a britânica Jaguar Land Rover, subsidiária da indiana Tata, que chegou a Los Angeles sem nenhuma revelação estrondosa. Mas nem por isso o aparato foi menor, ao ocupar uma parte central de um dos pavilhões, com o eléctrico I-Pace em destaque, e a mostrar o quão querido lhe é o mercado norte-americano. Já a Genebra, já fez saber, não vai.

Foto A chegada à Europa do Gladiator está prevista para 2020

Já a Jeep, do grupo italo-americano FCA, a jogar naquela que é tradicionalmente a sua casa, revelou ao mundo o Gladiator, uma pick-up criada a partir do Wrangler. E desengane-se quem pensar que este é veículo para americano ver: a sua chegada à Europa está prevista para 2020.

Foto A Mazda guardou a revelação do familiar 3 para Los Angeles

As propostas que vêm de Oriente

Se a Europa se mostrou em força em Los Angeles, os concorrentes asiáticos não ficaram atrás. Para além da Mazda, que guardou a revelação do familiar 3 para este momento, apostando as suas fichas no facto de o carro ambicionar uma carreira global, ao mesmo tempo que piscou o olho ao cliente americano que não anda atrás de carros XXL, a conterrânea Toyota apostou em brilhar com a variante híbrida do Corolla. O automóvel japonês, que já carrega uma história de cinco décadas, foi um dos chamarizes de Paris, mas reservou para a Califórnia, onde tem um dos seus mercados de eleição para as suas experiências “verdes” (o Mirai, por exemplo, cuja mobilidade assenta no hidrogénio, nos EUA apenas é vendido neste estado), a versão híbrida: a proposta reúne o sistema HSD (Hybrid Synergy Drive) a um bloco térmico, a gasolina, de 1,8 litros, para debitar um total de 121cv. Quanto à habitabilidade, nada a temer: a marca garante que a inclusão do engenho eléctrico e das baterias não interferirá com o espaço para os ocupantes e bagagens.

Outras novidades do país do sol nascente chegaram via Honda, que estreou o regresso do Passport, um SUV destinado aos EUA, e Nissan, com a nova geração do Maxima, também orientado para o mercado norte-americano.

Foto A terceira geração do Kia Soul chega em 2019

Ainda a marcar o ritmo das marcas asiáticas estiveram as sul-coreanas Hyundai e Kia. A primeira, com o novo Palisade, um SUV de oito lugares bem ao gosto da América; a segunda, com a nova geração do Soul, um modelo que tem feito uma boa carreira do lado de lá do Atlântico, mas que continua num lugar de destaque entre a política europeia da marca. O lançamento por cá acontece já em 2019 e entre a gama deste irreverente crossover haverá uma opção eléctrica com uma autonomia de cerca 400 quilómetros.

Mas, tal como a Porsche poderá calcular que pela Califórnia o 911 venderá qual pãezinhos quentes ou a Mazda reconhecer este como o palco ideal para lançar um modelo global, também a Kia parece estar consciente de que as preocupações ambientais locais, associadas à reputação obtida pelo modelo, pode resultar numa receita de sucesso.

Destaques em Los Angeles de A-Z BMW

Série 8 Cabrio; Série 8 Coupe; M340i Sedan; X5 Sport Activity; X7 Sport Activity; Z4 M40i Roadster

BYTON

K-Byte; M-Byte

FIAT

500X

HONDA

Passport

HYUNDAI

Palisade

JEEP

Gladiator

KIA

Niro EV; Soul EV; Soul Crossover

LEXUS

LX Inspiration Series

LINCOLN

Aviator

MASERATI

Levante GTS

MAZDA

Mazda3

MERCEDES-BENZ

AMG GT; AMG GT R PRO; GLE

MINI

Clubman Starlight Edition; Countryman Yin Yang Edition; John Cooper Works Knights Edition

NISSAN

Maxima; Murano

PORSCHE

911; 911 GT2 RS Clubsport

RIVIAN

R1S; R1T Truck

SLINGSHOT

Grand Touring; S; SL; SLR

SUBARU

Crosstrek Hybrid

TOYOTA

Corolla Hybrid; Prius

VOLKSWAGEN

Beetle Final Edition

