"Wolves" de Espírito Santo somam terceira vitória seguida e sobem ao sétimo lugar

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, somou este sábado o terceiro triunfo seguido na liga inglesa de futebol, ao bater em casa o Bournemouth por 2-0, e subiu ao sétimo lugar da liga inglesa de futebol.

Na 17.ª jornada, o português Diogo Jota foi titular nos "wolves", assim como os seus compatriotas Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho, e fez a assistência para o primeiro golo da sua equipa, marcado pelo mexicano Jiménez, jogador emprestado pelo Benfica, aos 12 minutos.

Na segunda parte, Espírito Santo lançou ainda Hélder Costa e Ivan Cavaleiro na partida, e foi Cavaleiro a confirmar o triunfo, aos 90'+4', com assistência de Costa.

PUB

PUB

PUB

Com este resultado, o Wolverhampton subiu ao sétimo posto, com 25 pontos, ultrapassando o Everton, de Marco Silva, e colocando-se provisoriamente a um ponto do Manchester United, sexto posicionado, que visita este domingo o terreno do Liverpool.

Mas acima na tabela, o Tottenham reforçou o terceiro lugar com um triunfo caseiro sobre Burnley, por 1-0, com o único golo do encontro a aparecer só nos descontos, aos 90+1 minutos, pelo dinamarquês Eriksen.

Domingos Quina, campeão europeu de sub-17 e sub-19 com Portugal, esteve em destaque na vitória caseira do Watford sobre o Cardiff, por 3-2, tendo marcado o terceiro golo da sua equipa, aos 68 minutos, num jogo em que titular nos hornets.

Com Ricardo Pereira no "onze" e Adrien na bancada, o Leicester City foi ao campo do Crystal Palace perder por 1-0.

Antes, no primeiro jogo do dia, o Manchester City regressou às vitórias na liga inglesa e assumiu provisoriamente a liderança, com um triunfo por 3-1 sobre o Everton, de Marco Silva, que somou o quarto jogo sem vencer,

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Manchester, o médio português Bernardo Silva foi titular na formação de Pep Guardiola, mas a figura do encontro foi o brasileiro Gabriel Jesus, que assinou um 'bis', aos 22 e 50 minutos, ambos com assistência do alemão Leroy Sané. Sterling, que rendeu o avançado germânico, confirmou a vitória, aos 69'.

O Everton, que contou com André Gomes a tempo inteiro, ainda reduziu a diferença, por Calvert-Lewin, aos 65 minutos, mas não conseguiu fugir à quinta derrota na Premier League, segunda nos últimos quatro jogos.

Após o desaire com o Chelsea (2-0) na última ronda, o Manchester City voltou aos triunfos e isolou-se provisoriamente no topo da competição, com 44 pontos, mais dois que o Liverpool.

PUB