Sporting volta a disputar a Taça Ibérica feminina

Há pouco mais de um ano, a 1.ª edição da Taça Ibérica feminina de râguebi foi disputada na Cidade Desportiva Valle de las Cañas, em Pozuelo de Alarcón, nos arredores de Madrid. Desta vez, os protagonistas repetem-se – o Sporting será o representante português; o Olimpico Pozuelo CR defenderá as cores espanholas -, mas o palco será em Portugal: o Estádio Universitário de Lisboa receberá neste domingo, a partir das 12h00, o reencontro entre Sporting e Olimpico Pozuelo CR, numa partida que terá entrada gratuita e transmissão em directo pela Sporting TV.

A aposta do Sporting no râguebi feminino é recente, mas após um ano de 2017 perfeito onde ganharam o campeonato e a Taça de Portugal, as sportinguistas repetiram a conquista do título nacional na época passada, que em Portugal é disputado na vertente de sevens. Porém, ao contrário das portuguesas, as atletas espanholas estão habituadas a competirem em provas de clubes e de selecções na variante de XV, o que dará ao Olimpico Pozuelo CR uma clara vantagem neste reencontro.

PUB

Embora Portugal apenas entre em competições internacionais com a sua selecção de sevens, por iniciativa de Luís Cassiano Neves, que abandonou a presidência da Federação Portuguesa de Rugby em Julho, o troféu entre o campeão português e espanhol foi homologado, e em Novembro do ano passado, apesar da excelente réplica “leonina”, o Olimpico Pozuelo CR conquistou a 1.ª edição da prova, com um triunfo em Espanha, por 27-15.

PUB

A falta de competição interna em XV, obrigou mesmo os responsáveis sportinguistas a terem que se deslocar ao estrangeiro para disputarem jogos de XV e, em Fevereiro do ano passado, no primeiro jogo internacional da sua equipa feminina de râguebi, o Sporting derrotou em Perpignan a USAP, por 17-10.

PUB

Já esta época, a equipa feminina sportinguista ofereceu a Frederico Varandas o seu primeiro título como presidente numa modalidade colectiva, após conquistar a Supertaça. No jogo decisivo, as “leoas” derrotaram a Agrária de Coimbra, por 37-0.

PUB