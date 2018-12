Pepe rescinde contrato com o Besiktas

O futebolista internacional português Pepe rescindiu, por mútuo acordo, o contrato com o Besiktas, quarto classificado do campeonato turco, informa hoje a agência noticiosa local DHA, sem precisar o motivo da saída do defesa central.

Pepe, de 35 anos, deverá deixar a Turquia durante os próximos dias, de acordo com a mesma fonte, deixando o Besiktas com um único jogador português, o avançado Ricardo Quaresma, ao lado do qual se sagrou campeão na selecção portuguesa, no Europeu de 2016, em França.

O veterano defesa central termina a ligação com o clube de Istambul após uma época e meia, durante a qual participou em 52 jogos e marcou sete golos.

Pepe foi contratado pelo Besiktas em Julho de 2017, após seis épocas no Real Madrid, durante as quais conquistou três edições da Liga dos Campeões, em 2014, 2016 e 2017, e três títulos de campeão espanhol, em 2008, 2012 e 201, entre outros títulos.

