Boavista e Moreirense vencem e sobem na tabela da I Liga

O Boavista e o Moreirense venceram os seus respectivos jogos neste sábado e, com esses resultados, subiram mais algumas posições na classificação da I Liga.

Os boavisteiros impuseram-se por 2-0 na recepção ao Tondela, quebrando uma série de cinco jogos seguidos sem vencer e distanciando-se da zona de despromoção.

O avançado brasileiro Matheus Índio inaugurou o marcador no Estádio do Bessa, no Porto, aos 16 minutos, e Rafael Lopes aumentou a vantagem do Boavista, aos 34', permitindo à equipa anfitriã subir, provisoriamente, à 12.ª posição, com 13 pontos.

O Tondela, pelo contrário, averbou a quarta derrota consecutiva na prova e manteve-se na zona "vermelha" da classificação, no 17.º e penúltimo lugar, com nove pontos.

Já o Moreirense ascendeu, provisoriamente, ao sexto lugar ao vencer por 2-1 no terreno do "lanterna-vermelha" Desportivo de Chaves, em encontro da 13.ª jornada.

Loum, aos 60 minutos, e João Aurélio, aos 75', apontaram os golos do "onze" de Ivo Vieira, enquanto Niltinho marcou, aos 77', o golo dos locais, que falharam um penálti, aos 22', por Bressan, na estreia do treinador Tiago Fernandes.

O conjunto de Moreira de Cónegos, derrotado nas duas últimas rondas, passou a somar 19 pontos, enquanto os flavienses, que sofreram o sétimo desaire consecutivo, após o 2-2 com o Benfica, à sexta ronda, mantiveram-se com sete, no último lugar.

