Bruce Springsteen despede-se da Broadway e estreia-se no Netflix

Este sábado Bruce Springsteen subirá ao palco do pequeno teatro Walter Kerr, em Nova Iorque, pela 236ª e última vez, dando por encerrada a série de espectáculos Springsteen on Broadway, que ali desenvolveu desde Outubro de 2017. A boa notícia é que foi lançado esta sexta-feira em todo o mundo um disco que regista esse espectáculo acústico. Em simultâneo o mesmo poderá ser visionado na plataforma Netflix, já a partir deste domingo.

Habituado aos estádios lotados, quando percorre o mundo com a sua E Street Band, desta vez o músico subiu sozinho ao palco, com uma guitarra, um piano e, como sempre, uma entrega enorme. Durante cerca de duas horas e meia percorre a sua vida, entre alegrias, tristezas e duvidas, sempre com uma simplicidade e vulnerabilidade que conquistam.

PUB

O programa a ser visto no Netflix inclui 15 clássicos do seu repertório, com ele a contar a origem de cada canção, mencionando o pai – simultaneamente o seu "herói e pior inimigo", como refere ao interpretar My Father's House – e recordando a mãe, elogiando "a sua bondade, optimismo, educação e paixão por dançar (The wish), ou ainda a mulher, Patti Scialfa, com quem canta Tougher than the rest ou Brilliant disguise. Pelo meio reflecte sobre a sua cidade Nova Jérsia (My hometown) e revela sonhos e aspirações ao tocar e cantar temas como Thunder road ou Born to run.

PUB

O que também não falta são referências aos Estados Unidos, seja para enaltecer possibilidades em aberto, como em Land of hope and dreams, ou cicatrizes, como as marcas do 11 de Setembro presentes em The rising, ou o país dividido em torno da figura de Trump, em The Ghost of Tom Joad. Ou, claro, nesse hino transgeracional que é Born in the USA.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Algumas das histórias que vai desfiando já eram conhecidas da autobiografia Born To Run, que foi publicada há dois anos, mas muitas outras foram agora reveladas pela primeira vez. Apesar de o livro servir de inspiração ao espectáculo, o conceito para o mesmo nasceu na mente do músico depois de ter tocado para Barack Obama e alguns membros do seu governo em Janeiro de 2017.

Agora, quase dois anos depois, prepara-se para, segundo ele, retomar o seu emprego de sempre, e em 2019, quando completar 70 anos, vai dedicar-se à gravação de novas canções. Ao que tudo indica virá aí novo álbum, o primeiro desde High Hopes de 2014, e possivelmente também uma digressão europeia - recorde-se que, a última vez que tocou em Portugal, foi no festival Rock In Rio de 2016. Em entrevista ao jornal The Times, afirmou que esse álbum será "uma espécie de projecto a solo", embora durante o Verão passado, alguns membros da E Street Band tenham sido vistos a entrar no seu estúdio particular em Nova Jérsia.

PUB