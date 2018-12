Vários feridos após descarrilamento de eléctrico em Lisboa

O descarrilamento de um eléctrico da Carris na zona da Lapa, em Lisboa, causou pelo menos oito feridos, esta sexta-feira, no cruzamento da Rua Garcia de Orta com a Rua de São Domingos à Lapa.

Ao PÚBLICO, uma testemunha no local contou que o eléctrico falhou uma paragem, aparentado estar desgovernado, e descarrilou numa curva após uma tentativa falhada de travagem. A mesma testemunha disse ter ouvido "um estrondo" e "pessoas a gritar".

Algumas pessoas que passavam no local resgataram um bebé e uma criança dos destroços do veículo, que capotou.

O PÚBLICO viu no local vários feridos a serem transportados em macas e que há pessoas encarceradas no veículo, que está totalmente destruído. Há vários veículos de emergência no local.

O eléctrico fazia a carreira 25E, que liga os Prazeres (em Campo de Ourique) à Praça da Figueira (na Baixa). A Carris cortou a electricidade em toda a linha.

