Sociais-democratas desafiados a contribuir para um “PSD 4.0”

A comissão do PSD para a Reforma do Sistema Político e Eleitoral desafia os militantes do partido a enviarem os seus contributos para “construir um PSD 4.0”.

Numa carta enviada aos sociais-democratas, nesta quinta-feira, Pedro Rodrigues, presidente da comissão criada em Setembro por Rui Rio, informa que será promovido um conjunto de iniciativas “envolvendo as universidades, associações cívicas, os órgãos do partido e todos os militantes”, com vista a recolher propostas nestas áreas. “Continuar a ignorar a necessidade de liderarmos este debate significa pactuarmos com a persistente erosão da credibilidade das instituições democráticas e do progressivo afastamento dos cidadãos do sistema político”, lê-se na carta.

Esta comissão ficou incumbida não só de propor uma reforma do sistema político e eleitoral mas também de trabalhar alterações aos estatutos do PSD.

As propostas serão levadas às legislativas. “Este é o tempo de o PSD liderar este debate e apontar caminhos para reformas que são absolutamente urgentes”, escreve Pedro Rodrigues, desafiando os militantes a enviar "contributos e reflexões" para em conjunto "construir um PSD 4.0".

Sem se referir a medidas concretas, Pedro Rodrigues defende a introdução de "uma urgente reforma da lei eleitoral, de forma a potenciar a aproximação entre os eleitos e os eleitores". O ex-líder da JSD considera ainda "central" que se repense "a arquitectura do sistema político, introduzindo mecanismos de maior transparência no processo de decisão pública, envolvendo os cidadãos na gestão dos assuntos públicos, não deixando de introduzir maior transparência no processo decisório dos órgãos de soberania".

Pedro Rodrigues foi um dos quatro autores de propostas de alteração aos estatutos do partido que o congresso do PSD, em Fevereiro, remeteu para um grupo de trabalho. Meses depois Rui Rio concluiu que seria melhor discutir as propostas numa comissão com um âmbito mais lato e que incluísse uma reforma do sistema eleitoral e do sistema político. A intenção do líder do PSD é que as propostas sejam levadas a um congresso extraordinário, convocado para o efeito, após as legislativas de 2019.

