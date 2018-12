PS ao lado de Marcelo na defesa da autonomia do Ministério Público

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) considerou nesta sexta-feira que recentes declarações de Rui Rio confirmam os "receios" de que o PSD quer alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público.

António Ventinhas falava à agência Lusa a propósito da posição do presidente do PSD, Rui Rio, que defendeu na quinta-feira que a sociedade deve ter "uma presença muito maior na justiça", considerando que uma igualdade ou maioria de não juízes no Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) tornaria o sistema "menos opaco".

No entender do presidente do SMMP, a posição de Rui Rio confirma que o PSD pretende discutir a alteração da composição do CSMP (órgão com poderes de gestão e disciplina sobre os magistrados do MP), justificando os "receios" já manifestados pelo SMMP e que levaram à convocação de uma greve para princípios de fevereiro.

António Ventinhas sublinhou que a posição assumida pelo líder do PSD contraria também a proposta de lei de revisão do Estatuto do MP enviada para discussão no parlamento pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

Na véspera, em conferência de imprensa, o SMMP anunciou a marcação de uma greve no início de fevereiro em protesto contra o aparente acordo entre os grupos parlamentares do PSD e PS com vista a alterar a composição do CSMP, introduzindo uma maioria de membros nomeados pelo poder político.

António Ventinhas fundamentou também os receios do SMMP na intervenção do deputado socialista Jorge Lacão no plenário da Assembleia da República, aquando da discussão na generalidade da proposta de lei de revisão do Estatuto do MP.