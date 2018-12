Grupo parlamentar do PS elegeu quatro novos vice-presidentes

O grupo parlamentar do PS elegeu na quinta-feira Fernando Rocha Andrade, Ivan Gonçalves, João Marques e Wanda Guimarães como novos vice-presidentes após as saídas de João Galamba e João Torres, para o Governo, e Idália Serrão, para a administração do Montepio.

Dos 86 deputados socialistas, o PS informou apenas que os novos membros da direcção do grupo parlamentar obtiveram 75% de votos favoráveis, não indicando o número de votantes.

Os novos vice-presidentes da bancada socialista integram assim a direcção liderada por Carlos César e que é composta também pelos 'vices' Ana Catarina Mendes, Carlos Pereira, Filipe Neto Brandão, Jamila Madeira, João Paulo Correia, Lara Martinho, Pedro Delgado Alves e Susana Amador.

Rocha Andrade foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e Ivan Gonçalves está prestes a deixar de ser líder da Juventude Socialista, estrutura que tem Congresso electivo este fim-de-semana.

Wanda Guimarães é eleita por Lisboa e vice-presidente da Comissão de Trabalho, enquanto João Marques é eleito por Castelo Branco.

Da direcção da bancada saíram recentemente para o Governo João Galamba, que assumiu funções como secretário de Estado da Energia, e João Torres, agora secretário de Estado da Defesa do Consumidor.

Segundo fonte oficial da bancada, a outra 'vice' que sairá é Idália Serrão, que irá renunciar em breve ao mandato de deputada para integrar o conselho de administração do Montepio, depois ter sido eleita na lista de Tomás Correia.

Na mesma votação, a bancada socialista escolheu os coordenadores dos deputados socialistas para as áreas da habitação e do desporto, Hugo Carvalho e Hugo Pires, no âmbito das respectivas Comissões Parlamentares.

Os novos coordenadores obtiveram 80% de votos favoráveis, segundo o PS, que também não indicou o número de votantes.

Para coordenador na área da habitação, integrada na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, o escolhido foi o deputado Hugo Pires, lugar ocupado por Renato Sampaio.

Como coordenador da área do desporto, no âmbito da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o escolhido foi Hugo Carvalho, num cargo até agora ocupado pelo deputado João Torres.

