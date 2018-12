Quem Pode, Pod: At Home With…

As entrevistadas são bloggers, youtubers, fundadoras de marcas, escritoras ou editoras de revistas. O "cenário" é de conforto, como se estivessem a conversar no sofá de casa com uma amiga que não vêem há muito e o tempo escasseia de tanta coisa que há para contar. Tudo somado resulta no At Home With… e no ambiente que Lily Pebbles e Anna Newton, duas criadoras de conteúdos do Reino Unido, quiseram criar no seu podcast.

Em cada temporada (já lá vão duas), Lily e Anna viajam pelo Reino Unido e entram na casa de dez mulheres que admiram para falar sobre os seus amores, trabalhos, paixões ou gostos musicais. Dizem-se curiosas e não deixam nada por perguntar ou por ver enquanto recebem uma visita guiada pelos lares e pelas vidas destas mulheres que têm carreiras modernas e fora do normal.

Na primeira temporada, as entrevistadas são quase todas fundadoras de marcas como é o caso de Alexia Inge, da Cult Beauty, ou Terry de Gunzburg, criadora da By Terry, ambas empresas de produtos de beleza. A segunda temporada muda ligeiramente de panorama e rege-se pelo mote ''cool women doing cool shit".

Algumas das convidadas já são conhecidas de Lily e Anna, outras nem por isso, mas em cada episódio de At Home With… ressalta um ambiente de grande intimidade entre as intervenientes, como se todas se conhecessem há largos anos. Daí o à vontade com que lhes assaltam o armário, bebem Kombucha caseira ou brincam com os seus cães. Vale a pena ler também o que Anna diz já ter aprendido desde que começou a produzir o seu podcast.

O programa é um dos mais populares dentro do género. Já conta com duas temporadas de dez episódios cada uma e pode ser ouvido na íntegra aqui. Sugerimos, para começar, a entrevista a Zoe Sugg, youtuber, autora e fundadora da marca Zoella Beauty. E, já agora, dona da adorável cadela Nala.

