Ossi esconde-se para fotografar animais que mais ninguém vê

Ossi Saarinen passa muito tempo aninhado no chão de uma floresta. Câmara apontada, olhos bem abertos e a respiração suspensa até, finalmente, ver algo a aproximar-se. Com 21 anos, o fotógrafo finlandês “especializou-se em capturar animais selvagens nos seus momentos mais adoráveis” — o que envolve algumas línguas de fora e crias de raposas a dormir. Por vezes, passa semanas a descobrir onde eles (ursos, veados, esquilos, ratos, cães, guaxinins, corujas) se escondem na floresta e depois outras tantas horas deitado à espera que eles se mostrem, curiosos, entre as folhas do Outono ou na neve. Como contou aos seus mais de 130 mil seguidores no Instagram, fotografa normalmente de madrugada ou ao final do dia, quando os animais “são mais activos”. No Verão passado, por causa das raposas, o animal que mais gosta de acompanhar, dormiu uma média de “três a quatro horas” por noite. E só nos seus sonhos é que, para já, se encontrou com um lince.